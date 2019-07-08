Войти | Зарегистрироваться
17:07

понедельник,
08 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ЦИК рассказала "Слуге народа" о двойном гражданстве кандидатов

08.07.2019 / 15:44
Центральная избирательная комиссия направила партии "Слуга народа" письмо с информацией о возможном двойном гражданстве или непроживании в Украине в течение последних 5 лет четырех кандидатов в народные депутаты.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, информация касалась кандидатов Александра Куницкого, Андрея Холодова, Михаила Соколова и Валерия Божика.

Как пояснил Радченко, ЦИК решила передать партии информацию, которую получила из разных источников, и не требует от партии ответа на свое обращение.

Он отметил, что информация о возможном двойном гражданстве поступала от представителей общественности, народных депутатов и СМИ. Кроме того, партии была передана информация от Государственной пограничной службы о пересечении границы кандидатами, что необходимо для установления факта их постоянного проживания в Украине в течение последних 5 лет.

"Мы же не следственный орган, мы не можем установить обстоятельства законности или незаконности обретения гражданства", - подчеркнул он.

Заместитель председателя ЦИК не смог уточнить, какие именно нарушения обнаружили у каждого из кандидатов.

Александр Куницкий баллотируется по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове, Андрей Холодов - 22 номер списка партии "Слуга народа", Валерий Божик баллотируется по 294 округу в Черновицкой области, Михаил Соколов - 99 номер списка партии.

Напомним: ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия имеет данные о наличии у кандидата-мажоритарщика от партии "Слуга народа" Александра Куницкого двойного гражданства и паспорта Израиля.

По мажоритарному округу №169 в Харькове также баллотируется нардеп Александр Грановский, которого называли "теневым куратором" судебной и прокурорской системы в команде экс-президента Петра Порошенко.

Куницкий подтвердил, что имеет гражданство Израиля.

4 июля "Схемы" сообщили, что Андрей Холодов, 22-й номер списка партии "Слуга народа", имеет в собственности элитный особняк в Вене и является кумом председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник 

ЦИК, двойное гражданство, Слуга народа
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.