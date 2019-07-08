ЦИК рассказала "Слуге народа" о двойном гражданстве кандидатов

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, информация касалась кандидатов Александра Куницкого, Андрея Холодова, Михаила Соколова и Валерия Божика.

Как пояснил Радченко, ЦИК решила передать партии информацию, которую получила из разных источников, и не требует от партии ответа на свое обращение.

Он отметил, что информация о возможном двойном гражданстве поступала от представителей общественности, народных депутатов и СМИ. Кроме того, партии была передана информация от Государственной пограничной службы о пересечении границы кандидатами, что необходимо для установления факта их постоянного проживания в Украине в течение последних 5 лет.

"Мы же не следственный орган, мы не можем установить обстоятельства законности или незаконности обретения гражданства", - подчеркнул он.

Заместитель председателя ЦИК не смог уточнить, какие именно нарушения обнаружили у каждого из кандидатов.

Александр Куницкий баллотируется по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове, Андрей Холодов - 22 номер списка партии "Слуга народа", Валерий Божик баллотируется по 294 округу в Черновицкой области, Михаил Соколов - 99 номер списка партии.

Напомним: ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия имеет данные о наличии у кандидата-мажоритарщика от партии "Слуга народа" Александра Куницкого двойного гражданства и паспорта Израиля.

По мажоритарному округу №169 в Харькове также баллотируется нардеп Александр Грановский, которого называли "теневым куратором" судебной и прокурорской системы в команде экс-президента Петра Порошенко.

Куницкий подтвердил, что имеет гражданство Израиля.

4 июля "Схемы" сообщили, что Андрей Холодов, 22-й номер списка партии "Слуга народа", имеет в собственности элитный особняк в Вене и является кумом председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

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