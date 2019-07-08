Зеленский сменил руководителя Донецкой ОГА

Об этом говорится в указе №481/2019, обнародованном на сайте главы государства.

Куц уволен "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (Петра Порошенко – ред.)".

Другим указом №482/2019 Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.

Пресс-служба президента сообщает, что Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Донецкую область, где примет участие в мероприятиях по случаю 5-летия освобождения Славянска и Краматорска, а также представит Кириленко.

Павлу Кириленко 33 года, до этого он работал в прокуратуре.

Новый руководитель Донецкой ОГА родился в 1986 году в Донецкой области.

В 2008 году закончил обучение в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал в органах прокуратуры Донецкой области, Крыму и Генпрокуратуре.

В сентябре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назначил Кириленко военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.

Женат, имеет двоих детей. Семья живет в Ужгороде.

Жена Алла Кириленко работает в управлении труда и социальной защиты населения Ужгородского городского совета.

Семья Кириленко декларирует достаточно скромные доходы.

В собственности жены есть недвижимость, однако вся она расположена в оккупированной Горловке. Семья арендует квартиру на 89,9 квадратных метров у жены владельца ужгородских супермаркетов.

При этом в декларации прокурора указан расход на аренду в размере 132 гривен.

В прошлом году прокурору Кириленко также выдали служебную квартиру во Львове.

Прокурор задекларировал 300 тысяч гривен наличными. В прошлом году в должности прокурора он заработал 450 тысяч гривен. В 2017 году он купил BMW 528i 2015 по 393,5 тысячи гривен. Других ценностей у супругов нет.

В базе "Миротворца" боевиком так называемой "ДНР" значится человек по имени Евгений Кириленко. Он на два года старше прокурора Павла Кириленко, имеет одинаковое с ним отчество, и был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и Павел.

Судя по именам и возрасте людей, которые были прописаны в этой квартире, то они, вероятно, являются родственниками. Евгений Кириленко, которого "Миротворец" называет боевиком, может быть старшим братом прокурора и теперь уже губернатора Донетчины.

Отец прокурора является совладельцем бизнеса, зарегистрированного в Енакиево. Компания занимается производством строительных металлических конструкций.

Напомним: 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности15 глав ОГА.

Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президентаоб увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Одним из них был Муляренко.

25 июня президент Владимир Зеленскийуволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.

19 июня на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского ужепоступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.

26 июня Кабмин поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них и Павла Кириленко.

Источник