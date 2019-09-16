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В РПЦ призвали Ксению Собчак к настоящему покаянию после ее поведения на свадьбе

16.09.2019 / 16:09
В РПЦ призвали Ксению Собчак к настоящему покаянию после ее поведения на свадьбе
Фото: womanhit.ru Источник: Интерфакс
Легойда напомнил, что перед венчанием пара беседовала со священником о смысле христианского брака и письменно засвидетельствовала раскаяние в своих недостойных делах в прошлом

В Русской Православной Церкви усомнились в искренности покаяния в грехах телеведущей Ксении Собчак, в котором она расписалась накануне свадьбы.

Об этом написал в воскресенье в своём телеграм-канале глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает «Интерфакс».

«Конечно, тот перфоманс, тот "свадебный танец", видео которого еще и массово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви», - написал Владимир Легойда.

Он напомнил, что перед венчанием пара беседовала со священником о смысле христианского брака и письменно засвидетельствовала раскаяние в своих недостойных делах в прошлом.

«Полагаю, священник думал и надеялся, что все это делалось искренне. Увы, последовавшие сразу за этим действия дают серьезный повод в этой искренности усомниться», - отметил Легойда, задавшись вопросом, кого люди пытаются обмануть.

«Церковь? Бога? А ведь обмануть можно только себя, - считает представитель Церкви. - Да, у всех бывают падения, да, все согрешают. Но зачем давать обеты Богу, если ты не собираешься их выполнять? Причем, как-то вот сразу так не выполнять, сходу, запланированно».

«А Бог все равно ждет покаяния. Только настоящего. Без перфомансов», - заключил Легойда.

Источник: Inpress.ua
венчание, покаяние, РПЦ, Собчак
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