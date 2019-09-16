Киевские депутаты собираются просить деньги на строительство метро на Троещину

В Киевсовете зарегистрирован новый проект решения, касающийся "многострадального" метро на Троещину.

Депутат Татьяна Мелихова из фракции "Батькивщина" предлагает направить обращение к президенту и Кабинету министров относительно выделения средств на строительство этой ветки подземки, сообщает «Сегодня».

«Выгуровщина-Троещина – жилой массив Киева, который по численности жителей может конкурировать с довольно большими городами Украины (300 тысяч). Это самый проблемный массив по транспортному сообщению в Киеве. Стоимость строительства метро на Троещину оценивают в 40-50 млрд грн, что фактически равно годовому бюджету Киева», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Документ сейчас находится на рассмотрении комиссий по вопросам транспорта и по вопросам местного самоуправления, сообщает издание.

Как сообщалось, в 2018 году было подписано распоряжение КГГА, согласно которому строительство Подольско-Выгуровской линии метроплитена должно было проводиться в 2018-2025 годах. Документ предусматривал, что до 2020 года должен быть разработан и утвержден проект. Трасса линии должна была пройти от Кольцевой дороги, через аэропорт "Киев", центральный ж/д вокзал, центр города, Подол и по новому Подольскому мостовому переходу – на Троещину.