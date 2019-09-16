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В Киеве неизвестные облили кислотой более 30 авто

16.09.2019 / 16:32
Кислота разъела авто вплоть до металла

В Киеве в районе станции метро "Славутич" в ночь на понедельник неизвестные облили кислотой несколько десятков припаркованных автомобилей.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

«В районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой было облито большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет поврежденных еще продолжается, но уже насчитано около 30 авто. Вылитая кислота разъела все вплоть до металла», – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что все автомобили были припаркованы согласно ПДД и не мешали проходу или проезду машин.

Источник: Inpress.ua
киев, авто, криминал
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