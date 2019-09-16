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В сети теперь доступно больше новостей о Церкви: Центр информации УПЦ создал Телеграм-канал

16.09.2019 / 16:39
В сети теперь доступно больше новостей о Церкви: Центр информации УПЦ создал Телеграм-канал
Центр информации УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
С полным текстом новостей можно ознакомиться при переходе на сайты, где размещены новости Центра информации УПЦ

Центр информации Украинской Православной Церкви создал официальный канал в мессенджере Telegram, где публикуется лента новостей о главных событиях дня в Украинской Православной Церкви, о жизни новообразованных религиозных структур, а также реакция на ситуацию по «украинскому религиозному вопросу» Поместных Православных Церквей.

Как сообщает Центр информации УПЦ на своей официальной странице в Facebook, официальный канал в Telegram можно найти в строке поиска по запросу «Центр інформації УПЦ», или по адресу «@church_information_center».

С полным текстом новостей можно ознакомиться при переходе на сайты, где размещены новости Центра информации УПЦ.

Также в Telegram размещаются баннера #Цитата_дня с наставлениями Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и управляющего делами УПЦ митрополита Антония и епископата Украинской Православной Церкви.

«Центр информации УПЦ выпускает новости, отвечает за контакты со средствами массовой информации и связи с общественностью», - напоминается в описании Телеграм-канала.

Также страница Центра информации УПЦ есть в Инстаграме - https://www.instagram.com/uoc_information_center/

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Телеграм, Центр информации УПЦ
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