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Разумков: выборы на Донбассе могут проводиться только по законам Украины

16.09.2019 / 16:47
Выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по украинскому законодательству.

А досрочное прекращение полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с этим никак не связано, отмечает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Это (тема выборов на оккупированном Донбассе – ред.) никак не связано с работой ЦИК. Я уверен, что вчера Пристайко (министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко - ИФ) пояснил свою позицию, она понятна, что выборы на территории Украины должны проходить по законам Украины", - сказал он журналистам в кулуарах Форума YES в субботу, 14 сентября, в Киеве.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

Источник 

выборы, Крым, ЦИК, Разумков
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