Войти | Зарегистрироваться
17:43

понедельник,
16 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Нардеп Ткаченко просит Кабмин провести аудит деятельности столичной власти

16.09.2019 / 16:48
Нардеп Ткаченко просит Кабмин провести аудит деятельности столичной власти
Источник: Фейсбук
Нардеп заявляет, что столица нуждается в перезагрузке

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра столицы Виталия Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур.

Об этом Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно.

«Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно уличались в ходе каждой более-менее серьезной проверки. Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий», - пишет народный депутат.

По его информации, почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА во времена Кличко не были доведены до финального конца, и ни один вор не оказался за решеткой.

«Игнорирование вопиющих коррупционных скандалов в КГГА кабмином Гройсмана не удивляет, потому что Кличко был полностью встроен в вертикаль Порошенко и Гройсмана. Он был «своим парнем», это была обычная круговая порука. Я обращаюсь ко всем, кто работает в КГГА и команде Кличко: если, как вы утверждаете, вам нечего скрывать, то не надо нервничать, аудит только докажет вашу невинность», - подчеркивает Ткаченко.

Нардеп заявляет, что столица нуждается в перезагрузке.

«Поэтому я вместе с коллегами настаиваю на безотлагательном принятии нового Закона «О столице» и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе. Киевляне заслуживают качественных изменений и достойной жизни. Мы вернем гордость за столицу», - пишет Ткаченко.

«Мне бы очень хотелось, чтобы разбойники, которые разворовывали деньги киевлян сели за решетку», - отметил он.

Источник: Inpress.ua
киев, столица, коррупуция, Кличко, Ткаченко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.