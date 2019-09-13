Кличко заявил, что пойдет на выборы мэра столицы

Действующий мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет участвовать в выборах мэра Киева, не зависимо от того, будут они досрочными или очередными.

По его словам, он еще должен завершить много начатых проектов, поэтому собирается идти на выборы и презентовать свою концепцию развития, сообщает «24 канал».

«Я в любом случае буду участвовать в местных выборах. Я начал много проектов. Я взял обязательства перед киевлянами, и я хочу эти проекты довести до завершения», - заявил Кличко.

Кроме того, он отметил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева, даже если Владимир Зеленский назначит другого главу КГГА. Кличко также подчеркнул, что собирается бороться за децентрализацию и самоуправление.