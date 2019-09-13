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В Кабмине пояснили, почему местные выборы смогут пройти не раньше апреля

13.09.2019 / 13:20
Закон о столице «по самым оптимистичным показателям» будет принят в декабре

Выборы в Киеве можно проводить после принятия новой редакции закона о столице и законодательства о децентрализации, что делает их невозможными до конца текущего года.

Об этом заявила представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Ирина Верещук, сообщает "Телеграф".

«Касательно местных выборов могу вас заверить - если мы говорим о Киеве - они не будут проведены до того времени, как новый закон о столице не будет принят, а также не будут приняты изменения в законодательство, которые касаются децентрализации и объединенных территориальных громад. Потому что это изменения в Конституцию. Это важно. Их нужно проводить через две сессии», - сказала она журналистам в пятницу в кулуарах парламента.

Верещук отметила, что изменения в Конституцию, согласно процедуре, окончательно одобрить возможно не ранее февраля.
«Самый короткий срок (местных выборов - ред.), о котором мы можем говорить, это апрель», - сказал представитель Кабмина.

По ее словам, закон о столице, «по самым оптимистичным показателям», будет принят в декабре.

«Будет разработан закон, и только после этого мы будем говорить о выборах», - добавила она.
Как сообщалось, в "Слуге народа" заявляли, что после завершения процесса формирования местных общин, возможны досрочные местные выборы в нескольких областях.

Источник: Inpress.ua
выборы, киев, столица
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