В Кабмине пояснили, почему местные выборы смогут пройти не раньше апреля

Выборы в Киеве можно проводить после принятия новой редакции закона о столице и законодательства о децентрализации, что делает их невозможными до конца текущего года.

Об этом заявила представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Ирина Верещук, сообщает "Телеграф".

«Касательно местных выборов могу вас заверить - если мы говорим о Киеве - они не будут проведены до того времени, как новый закон о столице не будет принят, а также не будут приняты изменения в законодательство, которые касаются децентрализации и объединенных территориальных громад. Потому что это изменения в Конституцию. Это важно. Их нужно проводить через две сессии», - сказала она журналистам в пятницу в кулуарах парламента.

Верещук отметила, что изменения в Конституцию, согласно процедуре, окончательно одобрить возможно не ранее февраля.

«Самый короткий срок (местных выборов - ред.), о котором мы можем говорить, это апрель», - сказал представитель Кабмина.

По ее словам, закон о столице, «по самым оптимистичным показателям», будет принят в декабре.

«Будет разработан закон, и только после этого мы будем говорить о выборах», - добавила она.

Как сообщалось, в "Слуге народа" заявляли, что после завершения процесса формирования местных общин, возможны досрочные местные выборы в нескольких областях.