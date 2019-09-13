В Украинке на Киевщине проходят обыски СБУ

Служба безопасности Украины проводит обыски в городском совете Украинки Киевской области.

Здание горсовета закрыто для посетителей, сообщает “КиевVласть” со ссылкой на Telegram-канал “Трипольский край”.

«Сегодняшняя пятница 13-го может стать очень плохим днем для мошенников из горсовета Украинки и прекрасным подарком для жителей города. Именно сегодня наш город получил шанс освободиться от криминала, который уже год терроризирует город», – сказано в сообщении.