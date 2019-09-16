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Богдан не исключает того, что будет баллотироваться в мэры Киева

16.09.2019 / 17:24
Богдан посягает на место Кличко

Глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает того, что будет баллотироваться в мэры Киева.

Говоря о будущих выборах мэра, Богдан допустил, что будет на них кандидатом. Об этом он рассказал в интервью «ВВС News Украина».

«Кандидатур много. Может, я даже пойду», - заявил он.

Глава Офиса президента уверен, что на своей нынешней должности поставленные задачи практически выполнил, поэтому для дальнейшей карьеры может рассмотреть менее статусные посты.

«Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это - спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным... Например, выборы мэра... Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет?», - сказал он.

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" считают, что выборы мэра Киева должны состояться в этом году.

Источник: Inpress.ua
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