В Кропивницкий в храм УПЦ сын украинского поэта Василия Стуса привезет икону Пресвятой Богородицы XIX века

В Кропивницкий в Благовещенский храм УПЦ, 19 сентября, сын украинского поэта Василия Стуса генеральный директор Киевского Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий привезет икону Пресвятой Богородицы «Васильковская».

Об этом медиапорталу DOZOR сообщил настоятель Благовещенского храма протоиерей Евгений Назаренко.

Особенностью этого образа является сочетание черт двух иконописных школ - западной и восточной. Такой тип иконы православной традиции пришел с Запада в ХVI веке.

Икону доставят в Благовещенский храм из Национального музея Тараса Шевченко. Святыню в 1840-х годах во время своего пребывания на территории военного поселения Новая Прага написал друг Кобзаря Григорий Честаховский.

Встреча иконы состоится в храме в 9.30 и пробудет в городе несколько дней.