УПЦ организовала отдых на море для семей с детьми-инвалидами

Кировоградская епархия УПЦ уже в четвертый раз организовала оздоровительный отдых для семей с детьми-инвалидами в пансионате на берегу Азовского моря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, 12 семей получили возможность отдохнуть в уютном пансионате «Киевская Русь» на берегу моря.

В программе лагеря «Родничок Надежды» купание в море, мастер-классы, поход в дельфинарий и различные поездки.