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УПЦ организовала отдых на море для семей с детьми-инвалидами

08.09.2020 / 11:21
УПЦ организовала отдых на море для семей с детьми-инвалидами
Источник: Центр информации УПЦ
В программе лагеря «Родничок Надежды» купание в море, мастер-классы, поход в дельфинарий и различные поездки

Кировоградская епархия УПЦ уже в четвертый раз организовала оздоровительный отдых для семей с детьми-инвалидами в пансионате на берегу Азовского моря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, 12 семей получили возможность отдохнуть в уютном пансионате «Киевская Русь» на берегу моря.

В программе лагеря «Родничок Надежды» купание в море, мастер-классы, поход в дельфинарий и различные поездки.

Источник: Inpress.ua
дети-инвалиды, УПЦ, Кировоградская епархия
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