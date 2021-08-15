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Кировоградская епархия УПЦ присоединилась к флешмобу против визита патриарха Варфоломея в Украину

15.08.2021 / 18:40
Кировоградская епархия УПЦ присоединилась к флешмобу против визита патриарха Варфоломея в Украину
Источник: Центр информации УПЦ
Православные призвали патриарха Варфоломея отменить свой визит на торжества в День Независимости Украины

Верующие и духовенство Кировоградской епархии Украинской Православной Церкви присоединились к флешмобу «Варфоломей, мы тебя не приглашали, мы тебя не ждем» против визита Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии.

Православные призвали патриарха Варфоломея отменить свой визит на торжества в День Независимости Украины.

«Православные верующие просят не приезжать на их землю гражданина Турции - патриарха Варфоломея, которого от их имени пригласили на празднование 30-летия независимости Украины, ведь за его противозаконные решения и неразумные действия в Украине посеяны вражда, ненависть и разделение, льются слезы, бьют православных священников, захватывают храмы», — говорится на сайте епархии.

Как сообщалось, к флешмобу против визита Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину присоединились верующие Одесской епархии УПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
флешмоб, УПЦ, Варфоломей, Кировоградская епархия
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