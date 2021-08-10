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В Запорожской области УПЦ проводит флешмоб против визита патриарха Варфоломея в Украину

10.08.2021 / 13:30
В Запорожской области УПЦ проводит флешмоб против визита патриарха Варфоломея в Украину
Источник: Центр информации УПЦ
Присоединиться к флешмобу и выразить свое мнение относительно визита Константинопольского патриарха приглашают и верующих из других епархий УПЦ

В храмах Запорожской епархии Украинской Православной Церкви инициировали флешмоб «Варфоломей, мы тебя не звали» против визита Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Фейсбуке протоиерея Геннадия Елина, флешмоб проходит в социальных сетях с хештегом #СТОПВАРФОЛОМЕЙ.

«Всех прошу присоединяться к флешмобу и разместить на своей личной странице текст «Варфоломей, мы тебя не звали!». Можно распечатать табличку формата А4 с этим текстом и разместить фото на своей странице. Или сделать общее фото с плакатом и разместить на вашей странице или странице вашего прихода. К публикации обязательно добавьте хештег: #СТОПВАРФОЛОМЕЙ», – пояснил священник.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука с одобрением отнесся к такой идее верующих.

«Интересная инициатива прихожан, когда их не слышат! Прошу поддержать!» – написал архиерей в своем тг-канале.

Присоединиться к флешмобу и выразить свое мнение относительно визита Константинопольского патриарха приглашают и верующих из других епархий УПЦ.

Источник: Inpress.ua
флешмоб, УПЦ, варфоломей, Запорожская епархия
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