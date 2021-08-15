С Виннитчины верующие УПЦ пройдут 275 км крестным ходом в Почаевскую лавру

В Винницкой области состоится 20-й юбилейный крестный ход из Свято-Троицкого Браиловского монастыря Украинской Православной Церкви в Почаевскую лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, верующие за восемь дней преодолеют пешком 275 км, чтобы отпраздновать престольный праздник Почаевской лавры - Успение Пресвятой Богородицы.

Браиловский крестный ход в Почаев Украинская Православная Церковь проводит 20-й год подряд. В молитвенном шествии паломники поют молитвы и акафисты, молясь за мир в Украине.

19 августа в 13:30 начало молебна, после которого в 14:00 - выход крестного хода во главе с архиереем и духовенством епархии.

Молитвенное шествие возглавит митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.