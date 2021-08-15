Войти | Зарегистрироваться
17:17

воскресенье,
15 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

С Виннитчины верующие УПЦ пройдут 275 км крестным ходом в Почаевскую лавру

15.08.2021 / 16:00
С Виннитчины верующие УПЦ пройдут 275 км крестным ходом в Почаевскую лавру
Источник: Центр информации УПЦ
19 августа в 13:30 начало молебна, после которого в 14:00 - выход крестного хода во главе с архиереем и духовенством епархии

В Винницкой области состоится 20-й юбилейный крестный ход из Свято-Троицкого Браиловского монастыря Украинской Православной Церкви в Почаевскую лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, верующие за восемь дней преодолеют пешком 275 км, чтобы отпраздновать престольный праздник Почаевской лавры - Успение Пресвятой Богородицы.

Браиловский крестный ход в Почаев Украинская Православная Церковь проводит 20-й год подряд. В молитвенном шествии паломники поют молитвы и акафисты, молясь за мир в Украине.

19 августа в 13:30 начало молебна, после которого в 14:00 - выход крестного хода во главе с архиереем и духовенством епархии.

Молитвенное шествие возглавит митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, упц, почаевская лавра
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 августа
14 августа
13 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.