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На Тернопольщине тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом по пути перенесения Почаевской иконы

03.08.2021 / 14:30
На Тернопольщине тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом по пути перенесения Почаевской иконы
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие прошли 13 километров, читая каноны, акафисты и песнопения Божией Матери и святым

На Тернопольщине тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом по пути, по которому более 400 лет назад была перенесена Почаевская чудотворная икона Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pochaev.org.ua, крестный ход с Почаевской чудотворной иконой Богородицы из урочища Урля в лавру возглавил намесник обители митрополит Владимир и архиепископ Иов.

Духовенство и верующие помолились возле памятного креста, где ранее стояло имение Анны Гойской. У этой богатой помещицы чудотворный образ хранился до перенесения его в Почаевский монастырь. В 1997 году Лавра отпраздновала 400-летие этого события и с тех пор появилась традиция совершать крестный ход из урочища Урля в Почаев.

Верующие прошли 13 километров, читая каноны, акафисты и песнопения Божией Матери и святым. После прибытия в Почаевскую лавру совершили молебен в Успенском соборе.

*** История чудотворной иконы связана с именем помещицы Анны Гойской – вдовы земского судьи, которая отличалась своей набожностью.

По преданию, в 1559 году Константинопольский Патриарх Неофит ездил в Москву, чтобы заручиться поддержкой православных иерархов. Возвращаясь, он заехал в Почаев, чтобы поклониться Стопе Богородицы. Греческий Патриарх останавливается в поместье Анны Гойской и в знак благодарности за теплый прием подарил ей икону Богородицы.

Более 30 лет икона находилась в замке Гойской, и в 1597 она дарит святыню Почаевскому монастырю.

В 1675 году Почаев осадили турки. По преданию, в это время монахи усиленно стали молиться у святого образа и произошло чудо – Богородица явилась над Почаевской горой, закрыв обитель своим омофором.

Уже более 400 лет от Почаевской иконы, написанной в византийском стиле на небольшой липовой доске, по молитвам верующих совершаются чудеса. Она хранится над царскими вратами в Успенском соборе, и каждое утро после полунощницы ее торжественно опускают на поклонение верующим.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, упц, почаевская лавра
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