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Крымская платформа: Кулеба назвал четыре тематические панели

03.08.2021 / 14:46
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели Крымской платформы. Отдельно будет основное заседание с участием глав делегаций.

Об этом свидетельствует заявление министра на форуме "Украина 30".

"На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоится 4 тематические панели", - сообщил Кулеба.

Речь идет о таких тематических панелях:

о непризнании попытки аннексии Крыма,
о милитаризации Азово-Черноморского региона,
о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
о восстановлении прав крымскотатарского народа.

По его словам, декларация, которая будет принята, будет открытой для присоединения других государств.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа.

Источник

Кулеба, Крымская платформа
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