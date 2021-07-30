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180 экспертов из 33 стран готовы участвовать в экспертной сети Крымской платформы – Кулеба

30.07.2021 / 11:21
Министерство иностранных дел Украины и международная благотворительная организация "Фонд Восточная Европа" подписали меморандум о сотрудничестве с целью поддержки экспертной сети Крымской платформы.

Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства 29 июля.

"Тема деоккупации Крыма объединит крупнейшую в истории Украины глобальную экспертную сеть аналитиков и ученых. У нас есть уже почти 180 украинских и иностранных экспертов из 33 стран. И эти цифры будут расти", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Меморандум предусматривает учреждение фондом "Восточная Европа" отдельной программы, которая будет поддерживать исследовательские проекты независимых аналитических центров из многих стран мира и гражданского общества, оказывать информационную поддержку Крымской платформе, поддерживать мероприятия, конференции, семинары и круглые столы в ее рамках.

"Освобождение Крыма - это историческая задача Украинского государства. Для этого, в частности, Крым должен постоянно присутствовать в экспертной и научной мысли мира… Убежден, такой высокий интерес к сети уже на старте свидетельствует, что эксперты чувствуют: Крымская платформа - это реальный механизм, который будет долгосрочные последствия для Украины и мира", - сказал министр.

В МИД пояснили, что сеть объединит представителей украинских и иностранных неправительственных организаций, аналитических исследовательских центров и правозащитников, которые исследуют весь спектр проблем российской оккупации Крыма.

Президент фонда "Восточная Европа" Виктор Лях подчеркнул, что Фонд разделяет цели и задачи Крымской платформы. "Убежден, что консолидация усилий государства и гражданского общества будет способствовать лучшей осведомленности международного сообщества о реальной ситуации в Крыму и эффективному противодействию всем негативным последствиям российской оккупации", - сказал он.

Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом. Официально деятельность Крымской платформы будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа 2021 в Киеве.

Презентация экспертной сети Крымской платформы состоялась 7 июня. Экспертная сеть объединит представителей украинских и иностранных неправительственных организаций, аналитических исследовательских центров и правозащитников, которые вовлечены в исследования всего спектра проблем, вызванных оккупацией РФ Крыма.

Источник

Кулеба, Крымская платформа
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