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Суд отстранил руководство АРМА и отправил на домашний арест

30.07.2021 / 10:50
Суд отстранил от должности подозреваемое в присвоении более 400 000 долларов США руководство Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами и отправил под домашний арест.

Об этом сообщил заместитель председателя АРМА Владимир Павленко и ГБР в комментарии УП

Печерский районный суд города Киева 29 июля принял решение отстранить от должности и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко. Судья Сергей Вовк избрал также госслужащих меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 24 сентября.

Отстранение и такую ​​же меру пресечения получил и начальник управления менеджмента активов АРМА Вахтанг Бочоришвили.

Напомним, Государственное бюро расследований заявило о злоупотреблениях руководства АРМА, разоблаченных в сотрудничестве со спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

По данным ГБР, в течение августа-декабря 2020 года временно исполняющий обязанности председателя АРМА (Виталий Сигидин - ред.), Его заместитель (Владимир Павленко), начальник управления данного учреждения (Вахтанг Бочоришвили) в сговоре с адвокатами (Денис Сердюк и Оксана Серокурова ) и физическим лицом (Игорь Король) завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

По данным УП, речь идет о 400 000 долларов, арестованных Национальной полицией как "воровский общак".
Шестерым лицам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Источник

арест, суд, АРМА
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