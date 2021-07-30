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Арахамия считает ошибкой отказ от ядерного статуса: "Могли бы шантажировать мир"

30.07.2021 / 11:42
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что Украина могла бы "шантажировать весь мир", если бы сохранила ядерный потенциал, а подписание Будапештского меморандума стало ее "фатальной ошибкой".

Об этом заявил Арахамия в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" в ответ на вопрос, какими были основные стратегические ошибки президентов Украины

Прямая речь: "У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского – ред.). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь.

Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо был совершенно по-другому".

"Слуга народа" признал, что не знает обстоятельств подписания меморандума – и сейчас "легко рассуждать, спустя столько лет".

"Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы (подписывать – ред.). Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение – ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал", – сказал Арахамия.

"Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", – считает нардеп.

Справка: Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, известный как Будапештский меморандум, был подписан 5 декабря 1994 года.

Согласно документу, США, Россия и Великобритания обязались в обмен на отказ Украины от ядерного оружия уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы.

Первый президент Украины Леонид Кравчук признавал, что Будапештский меморандум, не спас Украину от российской агрессии. "Суть меморандума абсолютно правильная. Сказано, что государства будут гарантировать Украине суверенитет, территориальную целостность и независимость, и будут защищать от возможного нападения. Но как? Этого как раз и нет", – объяснял он.

Президент Владимир Зеленский говорил, что считает отказ от ядерного оружия предательством Украины и большой ошибкой, но также считает неправильным стремиться вернуть ядерный статус.

Источник

ядерный статус, Арахамия
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