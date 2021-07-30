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Кипрский митрополит призвал украинцев оставаться верными УПЦ

30.07.2021 / 12:11
Кипрский митрополит призвал украинцев оставаться верными УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Мы должны оставаться верными канонической Церкви Украины во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием

Украинскому народу необходимо сохранить верность канонической Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Лимассольский Афанасий (Николау) в эфире канала «Перший незалежний».

«Мы должны оставаться верными канонической Церкви Украины во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Это просто данное, что мы должны быть верными ему», - отметил владыка.

Митрополит Афанасий призвал «верить, что хмурые тучи пройдут и Христос превознесет нашу Церковь и победит все беды, которые есть сейчас в Украине».

«Наша забота о народе - это забота о том, чтобы люди оставались в Украинской Православной Церкви. Мы верим, что УПЦ находится только в лице Митрополита Онуфрия. И мы не должны смотреть на какие-то скорби и заботы, мы должны видеть мучеников, свидетельства, которые говорят о вере Украинской Православной Церкви. Это свидетельство помогает нам победить все искушения, которые возникают в Церкви. И мы должны иметь терпение. Мы должны оставаться верными нашей Церкви», - сказал митрополит Афанасий.

 

Источник: Inpress.ua
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