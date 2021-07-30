Войти | Зарегистрироваться
13:12

пятница,
30 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ назвали «онлайн-причастие» ПЦУ попыткой оправдать пустые храмы

30.07.2021 / 12:16
В РПЦ назвали «онлайн-причастие» ПЦУ попыткой оправдать пустые храмы
Виртуальной «церкви» - виртуальные «таинства»

Перевод богослужений и таинств в онлайн будет оправданием тому, почему отобранные ПЦУ храмы пустуют.

Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Телеграм, комментируя презентованную ПЦУ книгу, где собраны публикации на тему «виртуальных таинств».

«Перевод богослужений и таинств в онлайн, судя по всему, является мечтой многих представителей ПЦУ. Так, по этой теме ранее высказывался «священник» Игорь Савва, сообщивший прихожанам, что Святые Дары - «это обычная человеческая пища: хлеб и вино». В ПЦУ позже отреклись и от Саввы, и от его высказываний, но, судя по вышедшей сейчас книге, переход в онлайн - часть стратегии этой раскольнической «церкви», - отметил Владимир Легойда.

Он выразил мнение, что таким способом в ПЦУ хотят показать отсутствие прихожан в храмах.

«В общем-то, оно и понятно: виртуальной «церкви» - виртуальные «таинства». Опять же, появится отличное оправдание тому, почему ПЦУшные храмы, силой отобранные раскольниками у канонической Церкви, постоянно пустуют. Скажут: «Вся наша паства «причащается» виртуально». А то, что такие заявления непроверяемы - так это для раскольников скорее плюс, чем минус», - подытожил Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 июля
29 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.