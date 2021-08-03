Виктор Медведчук: Я категорически подтверждаю, что выступаю против курса Президента Зеленского, который ведет Украину в никуда

Об этом Виктор Медведчук заявил, общаясь с журналистами после того, как Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда города Киева о продлении оппозиционеру домашнего ареста.

«Власть откровенно, открыто, не прячась написала в материалах подозрения, что Медведчук выступает против действующего курса и политики Президента Зеленского. Я подтверждаю. Вот в этой части я категорически подтверждаю. Да, я выступаю против курса Президента Зеленского, который ведет Украину в никуда. Я выступаю против действий власти, возглавляемой Зеленским, который превратил Украину из страны бедной, как было при Порошенко, в страну нищую. И с каждым днем мы все больше ощущаем эти социальные и экономические проблемы нашей жизни и будем ощущать дальше», ‒ подчеркнул оппозиционный политик.

Также он добавил, что и дальше намерен доказывать свою невиновность и необоснованность избранной ему меры пресечения.

«Никто не собирается останавливаться. Я сказал под этим зданием в прошлый раз, 10 дней назад, что это очередной этап борьбы. Эта борьба продолжается, она будет продолжаться до торжества объективности и реального действия наших законов», ‒ констатировал Виктор Медведчук.