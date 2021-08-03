Войти | Зарегистрироваться
16:23

вторник,
03 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ рассказал, какие таланты нужно развивать на протяжении всей жизни

03.08.2021 / 15:30
Митрополит УПЦ рассказал, какие таланты нужно развивать на протяжении всей жизни
Источник: Центр информации УПЦ
Однако таланты души, которые даны Богом для вечности, подчеркнул он, можно и нужно не только сохранять, но и приумножать до конца жизни

Таланты души, которые даны Богом для вечности, нужно не только сохранять, но и приумножать до конца жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

Владыка пояснил слова апостола Павла (Рим. 12:6–14) о различных дарованиях, данных людям от Бога.

«Сначала апостол Павел перечисляет простые человеческие качества: «благотвори с радушием, пребывай в учении, раздавай в простоте, начальствуй с усердием» и другое. Но от них он постепенно переходит к более высоким ступеням жизни: «прилепляйтесь к добру, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в почтительности друг друга предупреждайте, благословляйте гонителей». Собственно, так и происходит рост человеческой души. От усердия и внимания в простом и повседневном до святости и совершенства в сложном. Никто и никогда ещё не достиг вершины обо́жения, не начав хранение совести в малом», — подчеркнул митрополит Лука.

Как отметил архиерей, в наше время стали модными телепередачи, которые призывают восхищаться теми или иными талантами простых и неизвестных людей.

«Кто-то запел так, что это вызвало восторг, кто-то показал удивительную пластику тела, другой смог поразить своей физической силой. Но какая перспектива роста этих талантов? Очень редко даже самым известным певцам удаётся до старости сохранить свой великолепный голос. Другие способности исчезают и того раньше», — написал митрополит.

Однако таланты души, которые даны Богом для вечности, подчеркнул он, можно и нужно не только сохранять, но и приумножать до конца жизни.

«Какой из них самый драгоценный в глазах Божьих? Одного преподобного старца спросили его ученики: «Отче, какие чудеса Вы видели в своей жизни, которые Вас более всего удивили?» Старец на это ответил: «Нет, братия, бо́льшего на земле чуда, достойного удивления, как человек, исполненный красоты кротости и чистоты смирения». Поэтому и апостол Петр пишет о том, что драгоценнее всего перед Богом «сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». По этим критериям можно без труда различить, кто есть христианин по духу, а кто — только по названию», — заключил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.