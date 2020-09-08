Под зданием НАБУ креативно требуют отставки Артема Сытника

Как сообщает корреспондент Капитала, люди держат плакаты, требующие выполнения решения КС. Выступающие обвиняют Артема Сытника в том, что при нем НАБУ так и не стало эффективным органом и оказалось неспособным бороться с коррупцией.

Телеграм-канал ЗЕландия также выложил видео с митинга. Протестующие установили гигантскую надувную крысу, которая держит в руках плакат «Сытник собирай вещи».

Какой-либо реакции руководства бюро на пикет пока не было. Как уверяют протестующие, к ним никто не выходил.

Напомним, что в конце августа Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. После этого в НАБУ заявили, что факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность якобы не прекращает полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины и не означает автоматического его увольнения.



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