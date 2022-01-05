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На Кировоградщине УПЦ проводит к Рождеству сбор подарков для особенных детей

05.01.2022 / 15:20
На Кировоградщине УПЦ проводит к Рождеству сбор подарков для особенных детей
Источник: Центр информации УПЦ
Для участия в благотворительной акции можно выбрать одного или двух детей из подготовленного в епархии списка, в котором указаны имя ребенка, его возраст и предпочтения - и приготовить подарок в виде необходимой вещи или игрушки

а Кировоградщине Украинская Православная Церковь проводит благотворительную акцию «Рождественское чудо для особенного ребенка».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox-kr.org.ua, благотворительную акцию для детей с инвалидностью к празднику Рождества Христова проводит отдел катехизации и просвещения Кировоградской епархии.

«Величайшая радость заключается в том, чтобы передавать другим частичку своей доброты. В праздник Рождества Христова у христианина есть возможность сделать подарок для самого Господа, ведь в Евангелии сказано: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). Даря радость детям с инвалидностью, мы сможем сделать подарок Богомладенцу Христу, – отмечают в епархии.

Для участия в благотворительной акции можно выбрать одного или двух детей из подготовленного в епархии списка, в котором указаны имя ребенка, его возраст и предпочтения - и приготовить подарок в виде необходимой вещи или игрушки. В подарочную коробку желательно положить подписанное собственноручно поздравление, канцтовары или сладости.

В Кировоградской епархии сообщают, что планируют в праздничные дни пригласить особенных детей в храм, поздравить и подарить «коробочки Рождественской радости».

Источник: Inpress.ua
дети, рождество, Благотворительность, УПЦ, Кировоградская епархия
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