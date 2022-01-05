Новое правительство Германии не будет менять позицию по поставкам оружия в Украину

Новое правительство Германии вряд ли изменит позицию государства по поставке вооружения в Украину, считает посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, пишет ZN.UA.

"Что касается поставок из Германии, то от нового правительства нам не стоит ожидать чего-то нового. Та же входящая в коалицию "Партия зеленых", которая во многих вопросах является нашим союзником, в этом отношении придерживается еще более консервативного подхода", - сказал Мельник.

Посол подчеркнул, что блокирование Ангелой Меркель предоставления вооружения Украине через механизм НАТО стало "холодным душем" для многих.

"Такие действия вписываются в линию прошлого правительства: оно придерживалось ограничительной политики по экспорту немецкого вооружения и исключало направление оружия в регионы, где продолжаются вооруженные конфликты. Однако здесь речь идет о другом измерении: блокирование Германией поставок оружия Украине от других партнеров. Именно это возмутило общественное мнение", – отметил посол.