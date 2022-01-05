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Новое правительство Германии не будет менять позицию по поставкам оружия в Украину

05.01.2022 / 15:02
По мнению Андрея Мельника, подходы Берлина по поставке оружия Украине могут стать еще более жесткими

Новое правительство Германии вряд ли изменит позицию государства по поставке вооружения в Украину, считает посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, пишет ZN.UA.

"Что касается поставок из Германии, то от нового правительства нам не стоит ожидать чего-то нового. Та же входящая в коалицию "Партия зеленых", которая во многих вопросах является нашим союзником, в этом отношении придерживается еще более консервативного подхода", - сказал Мельник.

Посол подчеркнул, что блокирование Ангелой Меркель предоставления вооружения Украине через механизм НАТО стало "холодным душем" для многих.

"Такие действия вписываются в линию прошлого правительства: оно придерживалось ограничительной политики по экспорту немецкого вооружения и исключало направление оружия в регионы, где продолжаются вооруженные конфликты. Однако здесь речь идет о другом измерении: блокирование Германией поставок оружия Украине от других партнеров. Именно это возмутило общественное мнение", – отметил посол.

оружие, Германия, Мельник
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