Войти | Зарегистрироваться
16:02

среда,
05 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В МИД Латвии рассказали о разных сценариях вторжения России в Украину

05.01.2022 / 15:31
ЕС и НАТО должны активнее готовиться к разным сценариям вторжения России в Украину.

Об этом в эфире Латвийского телевидения заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает ТСН со ссылкой на Delfi.

Так, он выразил мнение, что это может быть как полномасштабная война, так и локальные операции и подчеркнул, что планирует обратить внимание на необходимость более активной подготовки к угрозе, в частности, возможных дальнейших гибридных действий России против Украины.

"Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии – полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования. Но необходимо учитывать, что возможны и другие сценарии – более мелкие операции, разные элементы гибридной войны, и я думаю, что как НАТО, так и ЕС должны работать в этом направлении", — отметил Ринкевичс.

Напомним, ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-членов НАТО 7 января срочно обсудят военное наращивание Российской Федерации возле границ Украины.

НАТО, МИД Латвии
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.