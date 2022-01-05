Войти | Зарегистрироваться
16:02

среда,
05 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Днепре УПЦ проведет фестиваль духовных песнопений

05.01.2022 / 15:45
В Днепре УПЦ проведет фестиваль духовных песнопений
Источник: Центр информации УПЦ
Выступления пройдут в актовом зале Днепропетровского епархиального управления УПЦ

В Днепре 23 января Украинская Православная Церковь проведет 29-й Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «От Рождества к Рождеству».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на eparhia.dp.ua, фестиваль проводится по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея.

«С 1994 года Рождественский фестиваль духовной музыки в Днепре стал уже традиционным песенным форумом, о котором знают по всей Украине и за ее пределами. Ежегодно на нем выступают несколько сотен исполнителей из разных епархий», - сообщается на сайте епархии.

Начало фестиваля в 13.00. Выступления пройдут в актовом зале Днепропетровского епархиального управления УПЦ.

Как сообщалось ранее, в Черкассах в день праздника Рождества Христового Украинская Православная Церковь проведет благотворительную елку «Рождественское чудо» для 850 детей сирот и детей из многодетных семей.

Также 750 детей-сирот, детей с инвалидностью и вынужденных переселенцев, детей из многодетных и неблагополучных семей из разных регионов Украины примут участие в детском благотворительном рождественском празднике в Национальном театре имени Леси Украинки Киева.

Источник: Inpress.ua
фестиваль, упц, Днепр
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.