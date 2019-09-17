В «Слуге народа» предложили провести выборы мэра столицы 8 декабря

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, в котором внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета назначены на 8 декабря 2019 года.

Об этом говорится в тексте законопроекта №2143, зарегистрированном 13 сентября в Верховной Раде, передает «Украинская правда».

«Назначить внеочередные выборы Киевского городского главы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 года», - сказано в тексте документа.

Инициаторами законопроекта являются 39 нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Среди них 36 - из фракции "Слуга народа". Документ также описывает порядок назначения и полномочия главы Киевской городской госадминистрации. Так, главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению Кабинета министров.

В соответствии с предложенным законопроектом, глава КГГА, в частности, дает согласие на назначение и увольнение руководителей госпредприятий и территориальных органов министерств Киева. Также он может принимать участие в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в вопросах, касающихся Киева; согласовывает вопросы о создании, перепрофилировании или ликвидации государственных учреждений, предприятий или организаций Киева; имеет право обжаловать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов; по итогам проверки актов на соответствие интересам территориальной общины, может требовать от соответствующего органа или должностного лица немедленно их устранить.

Также в законопроекте прописаны сферы компетенции районов Киева и Киевского городского совета, полномочия главы районного совета и главы исполнительного комитета районного совета. Главу райсовета будут избирать депутаты. Они же смогут досрочно прекращать его полномочия. Районные депутаты будут избирать также главу районного исполкома.