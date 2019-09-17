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На Киевщине неизвестные сожгли дом Гонтаревой

17.09.2019 / 09:28
На Киевщине неизвестные сожгли дом Гонтаревой
Гореничи Источник: Сегодня
Огонь потушили спасатели, но дом почти полностью выгорел

В селе Гореничи под Киевом неизвестные в ночь на вторник, 17 сентября, подожгли дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом заявила сама Гонтарева, уточнив, что дом был подожжен "коктейлем Молотова", передает «Сегодня».

«Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!» - заявила Гонтарева.

Сообщается, что дом был оформлен на супруга Гонтаревой. Огонь потушили спасатели, но дом почти полностью выгорел.

Источник: Inpress.ua
пожар, поджег, Гонтарева, Гореничи
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