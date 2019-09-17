На Киевщине неизвестные сожгли дом Гонтаревой

В селе Гореничи под Киевом неизвестные в ночь на вторник, 17 сентября, подожгли дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом заявила сама Гонтарева, уточнив, что дом был подожжен "коктейлем Молотова", передает «Сегодня».

«Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!» - заявила Гонтарева.

Сообщается, что дом был оформлен на супруга Гонтаревой. Огонь потушили спасатели, но дом почти полностью выгорел.