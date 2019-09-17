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В столице сорвался с крыши 14-летний руфер

17.09.2019 / 09:56
В столице сорвался с крыши 14-летний руфер
Киев Источник: Информатор
14-летний парень решил повиснуть на краю здания, но сорвался вниз

В Дарницком районе Киева, на улице Урловской, вечером 16 сентября произошел несчастный случай.

14-летний подросток сорвался с крыши трехэтажного здания и получил серьезные повреждения. Об этом сообщает Информатор.

Полицейским поступили сообщение о происшествии в 21:45 понедельника. Прибыв на место, они увидели лежащего на козырьке цокольного этажа парня.

Патрульные сняли подростка и передали врачам. Он получил открытые переломы обеих ног и был доставлен в Охматдет.

Позже правоохранители выяснили, что 14-летний парень решил повиснуть на краю здания, но сорвался вниз. Наверх он попал по пожарной лестнице. Пострадавший проживает неподалеку.

Подробности происшествия устанавливаются.

Источник: Inpress.ua
несчастный случай, руфер, Киев, Дарница
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