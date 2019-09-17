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В Голосеевской РГА столицы решили вернуть в бюджет 25 млн гривен, выделенные на ремонт заброшенного детсада

17.09.2019 / 10:23
Ранее по фактам возможного присвоения бюджетных средств при ремонте данного дошкольного учебного учреждения было открыто уголовное производство

И.о. главы Голосеевской райгосадминистрации обратилась к председателю постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития с просьбой уменьшить объем ассигнований на реконструкцию детского сада №658 по проспекту Голосеевскому, 94/96 на 25 млн гривен.

Это стало известно из письма и.о. главы Голосеевской РГА Леси Сидоренко к главе указанной комиссии Киевсовета Андрею Странникову (фракция “Солидарность”), сообщает “КиевVласть”.
Причиной называется невозможность освоить данную сумму в текущем году.

«Голосеевская районная в городе Киеве государственная администрация просит Вас рассмотреть возможность внесения изменений в Программу экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы, а именно - уменьшить объем ассигнований по КПКР 4017321 “Строительство образовательных учреждений и учреждений” на реконструкцию здания детского сада № 658 по адресу: ул. 40-летия Октября (Голосеевский), 94/96 Голосеевского района Киева на сумму 25 075 100 грн”, – говорится в письме.

В тексте документа отмечается, что фактически выполнение строительных работ на данном объекте остановлено, заказчиком реконструкции и подрядной организацией решено прекратить действие договора подряда.

«По причине длительных сроков проведения процедуры закупки строительных работ имеются основания считать невозможным освоение в текущем году расходов бюджета развития в размере 25,085 млн грн, предусмотренных для реконструкции детского сада №658», – сказано в документе.

И.о. главы Голосеевской РГА просит по возможности направить данные средства на проведение капитальных ремонтов учебных заведений.

Как сообщалось, ранее по фактам возможного присвоения бюджетных средств и служебного подлога при ремонте данного дошкольного учебного заведения было открыто уголовное производство.

Источник: Inpress.ua
бюджет, столица, голосеевская райадминистрация, Киев
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