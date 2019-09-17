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Глава УГКЦ обсудил с Константинопольским патриархом Варфоломеем экуменические отношения с ПЦУ

17.09.2019 / 10:40
Глава УГКЦ обсудил с Константинопольским патриархом Варфоломеем экуменические отношения с ПЦУ
Святослав Шевчук и Патриарх Варфоломей Источник: УГКЦ
Во время разговора глава УГКЦ выразил надежду, что «с обретением автокефалии экуменический диалог с Православной Церковью Украины поднимется на качественно новый уровень»

В Ватикане глава Украинской Греко-Католической церкви Святослав Шевчук встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, «чтобы обсудить ситуацию в Украине и экуменические отношения между УГКЦ и ПЦУ».

Как сообщает официальный медиаресурс УГКЦ, встреча состоялась 16 сентября в гостевой резиденции Санта-Марта, в рамках официального визита патриарха Варфоломея в Ватикан, организованного Папским советом по делам единства христиан.

Во время разговора глава УГКЦ выразил надежду, что «с обретением автокефалии экуменический диалог с Православной Церковью Украины поднимется на качественно новый уровень».

«Именно с этого исторического момента провозглашения автокефалии для ПЦУ, для УГКЦ главным собеседником в экуменическом диалоге уже является не так Русская Православная Церковь, но поместная Православная Церковь в Украине», – отметил Шевчук.

Также глава УГКЦ подытожил результаты Встречи восточных католических иерархов Европы, которая состоялась в Риме 12-14 сентября, подчеркнув, что «Восточные католические Церкви осуществляют свой богословский вклад в традицию самой Католической Церкви, помогая ей полнее выразить свое вселенское измерение. Католичность Церкви не может быть ограниченной лишь ее Латинской традицией».

В отношении экуменического диалога с Православной Церковью Шевчук отметил, что «Восточные католические Церкви предлагают новые элементы в осмыслении примата Епископа Рима и синодальности», при этом «Восточные католические Церкви предлагают Римско-Католической Церкви новые формы осуществления Петрова служения», и предложил Патриарху Варфоломею создать смешанную комиссию между Православной Церковью и Восточными католическими Церквями, чтобы «дать новый толчок в экуменическом диалоге».

Как сообщает ресурс, Патриарх Варфоломей «объяснил Блаженнейшему Святославу свои шаги по предоставлению автокефалии Православной Церкви Украины, высоко оценил открытость УГКЦ в экуменическом общении <...> и радуется тому, что дети Киевской Церкви помнят о том, что их материнской Церковью является Церковь древнего Константинополя».

Источник: Inpress.ua
УГКЦ, Ватикан, Патриарх Варфоломей
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