Дипломатическое и санкционное давление на РФ: Зеленский рассчитывает на поддержку Словакии

Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ по итогам переговоров с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, сообщает сайт Президента.

"Глубоко тронут, что возвращение мира в Украине госпожа Чапутова назвала личной целью. Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий - моя главная миссия как Президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку, дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в частности Словакии", - отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что это нужно не только Украине. "Это необходимо всей Европе, котоорая будет чувствовать себя в опасности, пока Российская Федерация игнорирует международное право. Большие надежды мы возлагаем на словацкое председательство в ОБСЕ, которое еще продолжается, на дальнейшие шаги для существенного прогресса в этом важном вопросе".

По его словам, первыми значительными шагами на пути к миру будет полное и устойчивое прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть надлежащим образом верифицировано ОБСЕ.

"Ожидаем, что Словакия и в дальнейшем будет ставить в ОБСЕ вопрос о полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращении под наш контроль временно оккупированных территорий", - отметил Зеленский.

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