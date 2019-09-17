Войти | Зарегистрироваться
12:04

вторник,
17 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Дипломатическое и санкционное давление на РФ: Зеленский рассчитывает на поддержку Словакии

17.09.2019 / 10:46
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Словакия была и остается хорошим другом, хорошим соседом и надежным партнером Украины.

Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ по итогам переговоров с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, сообщает сайт Президента.

"Глубоко тронут, что возвращение мира в Украине госпожа Чапутова назвала личной целью. Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий - моя главная миссия как Президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку, дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в частности Словакии", - отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что это нужно не только Украине. "Это необходимо всей Европе, котоорая будет чувствовать себя в опасности, пока Российская Федерация игнорирует международное право. Большие надежды мы возлагаем на словацкое председательство в ОБСЕ, которое еще продолжается, на дальнейшие шаги для существенного прогресса в этом важном вопросе".

По его словам, первыми значительными шагами на пути к миру будет полное и устойчивое прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть надлежащим образом верифицировано ОБСЕ.

"Ожидаем, что Словакия и в дальнейшем будет ставить в ОБСЕ вопрос о полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращении под наш контроль временно оккупированных территорий", - отметил Зеленский.

Источник 

Донбасс, Словакия, ОБСЕ, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.