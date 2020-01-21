Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ расширение мандата СММ на Донбассе

В частности, в контексте председательства Албании в этой организации, а также ситуацию на Донбассе.

"Для нас очень важно, что Албания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины. Спасибо вам за это", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента Украины в понедельник, 20 января.

Президент отметил, что на встрече в "Нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019г стороны договорились о нескольких позициях по ОБСЕ, которые помогут в достижении мира на Донбассе. Речь идет о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии (СММ), зеркальное увеличение количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведения сил.

"Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая мониторинг на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", - подчеркнул Зеленский.

Согласно информации, действующий председатель ОБСЕ согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, "а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить".

"Стороны обсудили вопросы расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что дополнительно стороны говорили об экономических отношениях между Украиной и Албанией. В частности, собеседники сделали акцент на развитии туристической отрасли и потенциале товарооборота.

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