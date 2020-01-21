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Зеленский заявил, что в Украине нет антисемитизма

21.01.2020 / 14:45
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет антисемитизма.

Об этом шла речь в интервью Зеленского израильскому изданию The Times of Israel, пишет УКРИНФОРМ

Прямая речь: "Мы очень интересную статистическую информацию, которая будет очень интересна для Израиля. Существует опубликованное опроса исследовательского центра Pew Research Center за 2018, которое оценивало уровень антисемитизма в Европе. И низкий уровень антисемитизма был в Украине".

Зеленский обратил внимание на то, что в Киеве охрана синагог является не такой суровой, как в других местах, ведь евреям здесь ничего не угрожает. Зеленский к тому же заметил, что в его жилах течет еврейская кровь, но украинцы избрали его главой государства.

Прямая речь: "У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, не так ли? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом ... Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру".

Источник

антисемитизм, Израиль, Зеленский
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