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В Киеве ищут новое помещение для пекарни, где работают люди с инвалидностью

17.09.2019 / 10:48
В Киеве ищут новое помещение для пекарни, где работают люди с инвалидностью
Источник: Сегодня
Ранее заведение действовало в небольшом павильоне на ВДНХ

В столице временно закрылась пекарня Good bread from good people ("Хороший хлеб от хороших людей"), в которой работали люди с интеллектуальной инвалидностью.

Основатели социального проекта сообщили о том, что теперь ищут новое помещение для пекарни, сообщает "Сегодня".
Пекарню создал два года назад киевлянин Владислав Малащенко. Он решил помочь людям с интеллектуальной инвалидностью — синдромом Дауна и аутизмом.

«Наша цель проста — социализация и реабилитация таких людей», - рассказал основатель проекта.

Заведение действовало в небольшом павильоне на ВДНХ, где ранее располагался общепит. Здесь пекли кексы и пироги, которые можно было заказать по интернету.

«Конечно, трудно сменить привычку. Люди работали, веселились, общались вместе после работы, а теперь уже несколько дней у них нет такой возможности. И это обидно», - говорит Малащенко.

В департаменте коммунальной собственности КГГА сообщили, что могут помочь с помещением людям с интеллектуальной инвалидностью.

«Для таких людей есть преимущества, например получение в аренду помещения без конкурса. Все свободные помещения в городе можно найти на сайте нашего департамента в рубрике "Аренда свободных помещений", можно даже перейти по ссылкам на районные администрации, чтобы подобрать наиболее удобный вариант. РГА формируют списки своих свободных помещений с фотофиксацией и поэтажным планом помещений», — рассказал директор департамента Андрей Гудзь.

Небезразличные киевляне уже предлагают свою помощь на страничке заведения в Facebоok, а в самой пекарне надеются на то, что простой в работе будет кратковременным.

«Сейчас дальнейшее существование всей пекарни под большим вопросом, потому что мы не были готовы к потере помещения, особенно финансово. Пока 11 наших сотрудников остались без работы. Но мы очень хотим, чтобы они снова могли работать», - сказано на странице заведения в соцсетях.

Источник: Сегодня
киев, инвалидность, синдром Дауна, пекарня
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