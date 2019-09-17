Управделами УПЦ митрополит Антоний рассказал о ситуации с духовным образованием в Украине

В канонической Церкви существует множество образовательных проектов, благодаря которым религиозное образование того или иного уровня может получить любой верующий.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) рассказал в эфире программы «Церковь и общество» на телеканале «Глас».

По словам митрополита Антония, в нашем государстве получить богословские знания могут не только мужчины, но и женщины. Для детей же на многих приходах УПЦ действуют воскресные школы. Кроме того, учащиеся светских школ могут изучить факультатив «Основы христианской этики».

Управляющий делами УПЦ отметил, что духовные высшие учебные заведения канонической Церкви предлагают абитуриентам возможность поступить на дневное или заочное отделение.

«В 2019 году УПЦ выпустила на стационаре, если мы берем бакалавриат, 235 человек, а на заочной форме обучения – 452 человека. Что касается магистратуры, то есть это уже другой уровень учебных программ наших духовных заведений, на стационаре закончило 94 человека, а на заочной форме – 133 человека», – рассказал владыка Антоний.

Он отметил, что некоторые епархии остро нуждаются в молодых священнослужителях. В других штат полностью укомплектован, и выпускники семинарий и академии вынуждены ожидать своего назначения. Владыка Антоний объяснил, что в некоторых епархиях в восточных и южных областях Украины церковную жизнь возрождают с нуля. Это связано с тем, что в годы гонений в этих регионах Церковь пострадала больше всего.

«УПЦ старается обеспечить духовенством, священниками те приходы и те села, которые сегодня в этом нуждаются», – подчеркнул митрополит Антоний.

Те же, кто не хочет или не может стать священнослужителем, но желает глубже изучить свою веру, могут пройти обучение на богословских курсах. На таких курсах обучение проводят по упрощенной программе семинарского курса, из которой исключили необходимые для будущих священнослужителей предметы, - объяснил иерарх УПЦ.

Митрополит Антоний отметил, что обучаться на курсах могут и женщины. Они имеют возможность поступить на регентское или иконописное отделения семинарий.

"Для детей на приходах УПЦ существует более 4000 воскресных школ, однако далеко не на каждом приходе есть такая школа", - рассказыввет управляющий делами УПЦ. Он также поделился информацией о том, как обстоит ситуация с преподаванием основ христианской этики в светских школах, чем эта дисциплина отличается от Закона Божия, а также рассказал, кто и как может преподавать этот предмет.