В Киеве при демонтаже на мужчину упала охранная будка

На Минском массиве в Киеве охранная будка при демонтаже упала на человека.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

«Очевидцы немедленно вызвали скорую, но не дожидаясь остановили мимо проезжающую карету. Медики пытаются госпитализировать мужчину с множественными переломами. Пока не могут транспортировать в карету скорой помощи», - говорится в сообщении.

При этом пока не ясно, почему перед демонтажем не были проверены крепежи.

По предварительной информации, будка сорвалась по причине обрыва крепления и упала с манипулятора на мужчину.