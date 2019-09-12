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В Киеве при демонтаже на мужчину упала охранная будка

12.09.2019 / 15:20
В Киеве при демонтаже на мужчину упала охранная будка
Киев Источник: dtp.kiev.ua
Будка упала с манипулятора на мужчину

На Минском массиве в Киеве охранная будка при демонтаже упала на человека.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

«Очевидцы немедленно вызвали скорую, но не дожидаясь остановили мимо проезжающую карету. Медики пытаются госпитализировать мужчину с множественными переломами. Пока не могут транспортировать в карету скорой помощи», - говорится в сообщении.

При этом пока не ясно, почему перед демонтажем не были проверены крепежи.

По предварительной информации, будка сорвалась по причине обрыва крепления и упала с манипулятора на мужчину.

Источник: Inpress.ua
происшествие, несчастный случай, будка, Киев
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