В Пуще-Водице демонтаж беседок закончился массовой дракой с полицией

11 сентября на озере Карачун в Пуще-Водице на окраине Киева произошло столкновение местных жителей с полицией.

Правоохранителей вызвали рабочие, которые демонтировали беседки для пикника, сообщает “КиевVласть” со ссылкой на “Киев Оперативный”.

По мнению некоторых СМИ, местные жители, препятствовавшие демонтажу, являются собственниками беседок, поэтому пытались отстоять свой бизнес.

«А на озере Карачун (пруд на северо-западной окраине поселка Пуща-Водица в Оболонском районе Киева) прямо сейчас происходит противостояние полиции и местных жителей. Причиной всему, по словам этих же местных жителей, послужили беседки, которые “Благоустрий” приехал убирать», - сказано в сообщении “Киев Оперативный”.

На видео видно, как полицейские жестко задерживают мужчину, чему пытаются помешать другие люди с криками “отпусти пацана”. Возможно, задержанный является несовершеннолетним, отмечает издание.

«Он ребенок, между прочим, ребенок, б… Отпусти его говорю», – обращается к полицейским мужчина на видео.

«Вероятно, что причиной конфликта стал "передел" между старыми и новыми хозяевами», – сообщает издание “Сегодня”.