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Освобожденным политзаключенным выплатят по 100 тысяч

12.09.2019 / 14:52
Каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит 100 тысяч гривен денежной помощи от государства.

Каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит 100 тысяч гривен денежной помощи от государства.

Об этом сообщает Правительственный портал, Facebook-страница уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой.

По словам Денисовой, денежная выплата будет единоразовой. Ответственными за выполнение решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как добавили в Кабмине, инициатива выплаты денежной помощи поступила от президента Владимира Зеленского и была поддержана правительством единогласно.

Напомним, государство пообещало купить квартиры освобожденным политзаключенным: Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.

7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35".

После обмена президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину. По сообщению ОПУ, стороны подчеркнули, что "довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".

Источник 

компенсация, политзаключенные, освобожденные
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