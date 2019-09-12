Освобожденным политзаключенным выплатят по 100 тысяч

Каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит 100 тысяч гривен денежной помощи от государства.

Об этом сообщает Правительственный портал, Facebook-страница уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой.

По словам Денисовой, денежная выплата будет единоразовой. Ответственными за выполнение решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как добавили в Кабмине, инициатива выплаты денежной помощи поступила от президента Владимира Зеленского и была поддержана правительством единогласно.

Напомним, государство пообещало купить квартиры освобожденным политзаключенным: Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.

7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35".

После обмена президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину. По сообщению ОПУ, стороны подчеркнули, что "довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".

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