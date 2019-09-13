Зеленский предупредил Ниинистё об опасности Nord Stream

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с Президентом Финляндии Саули Ниинистё пресс-конференции.

"Я привлек внимание Президента Финляндии к вопросу "Северного потока-2" и подчеркнул, что этот проект является угрозой для всей Европы, а его оценка как сугубо коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что для Украины чрезвычайно важным является расширение сотрудничества с Финляндией в энергетической сфере, в частности внедрение в нашей стране энергосберегающих технологий.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему Северному потоку. Предполагается, что мощность второй нитки "Северного потока-2" составит 55 млрд кубометров газа в год, а протяженность — свыше 1,2 тыс. км.

Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. При запуске проекта планировалось завершить его до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2" из-за возможной потери статуса транзитной страны. Кроме того, противниками "Северного потока-2" являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС в таком случае подсядет на российскую газовую иглу. Дональд Трамп пригрозил заблокировать проект санкциями.

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