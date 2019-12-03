Зеленский: нашли "интересное решение", чтобы вдвое снизить тарифы на тепло

Об этом свидетельствует видео в YouTube Офіса президента

Прямая речь: "Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки за отопление.

Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства".

Напомним: 30 ноября Офис президента обнародовал видео, на котором президент Владимир Зеленский обсуждает с премьером Алексеем Гончаруком, главой ОПУ Андреем Богданом и несколькими другими чиновниками вопрос возможного снижения тарифа на отопление уже в декабре. Зеленский настаивал, чтобы в платежках за декабрь люди уже увидели снижены тарифы.

На совещании президенту объяснили, что "Нафтогаз" снизил цену на газ по сравнению с прошлым годом, таким образом, для тех потребителей, которые обогревают дома газом, цена в платежке снизится.

В то же время потребители, которые получают услугу централизованного отопления, снижение тарифа не увидят, потому что двумя законами закреплено, что нельзя изменять тарифы на отопление до мая 2020 года.

На днях стало известно о новой инициативе правительства по фиксации цен на газ.

Речь идет о намерении утвердить с 1 января 2020 года так называемую страховую цену на газ для населения в размере около 7 тысяч гривен за тыс куб м с НДС без транспортировки.

Сейчас цена составляет 5878 гривен за тыс куб м.

В правительстве уверяют, что с учетом всех расходов цена будет на 7% ниже, чем в первом квартале 2019 года (8550 гривен).

Как пояснили собеседники "Экономической правды" в министерстве, все боятся, что процесс может сорваться, поэтому до принятия решения все держат в тайне.

При этом ЕП также сообщала, что в случае неподписания нового контракта

на транзит газа между Украиной и РФ стоимость голубого топлива может возрасти до 12,9 гривны за кубометр.

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