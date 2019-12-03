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Зеленский допускает обсуждение вопроса о транзите газа в рамках встречи в "нормандском формате", но это не должно быть связано с темой Донбасса

03.12.2019 / 10:23
Президент Владимир Зеленский допускает, что вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет обсуждаться в рамках встречи в "нормандском формате" 9 декабря.

При этом Зеленский отметил, что он не связан с проблемой войны на Донбассе.

В интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza он отметил, что газопровод "Северный поток-2" значительно ослабил позиции Украины на переговорах.

"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток-2" не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований", - считает Зеленский.

Президент Украины отметил, что во время телефонного разговора с ним президент РФ Владимир Путин принял к сведению позицию Украины по вопросу транзита газа.

"Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Что бы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должны быть связано с Донбассом. Хотя не исключаю, что транзит газа также будет рассматривается в "нормандском формате", - сказал он.

Источник 

газ, нормандский формат, Зеелнский
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