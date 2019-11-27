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Зеленский: нужно всем договориться о подписании транзита газа

27.11.2019 / 09:02
Зеленский: нужно всем договориться о подписании транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного договора о транзите российского газа в Европу через Украину, в чем заинтересованы все стороны: Украина, РФ и ЕС.

"Мы обсуждали вопрос (в телефонном разговоре с Путиным в понедельник, 25 ноября, - ред.), что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы", - сказал он на брифинге во вторник в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Источник 

газ, РФ, транзит газа, Зеелнский
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