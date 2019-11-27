Зеленский: нужно всем договориться о подписании транзита газа

"Мы обсуждали вопрос (в телефонном разговоре с Путиным в понедельник, 25 ноября, - ред.), что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы", - сказал он на брифинге во вторник в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

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