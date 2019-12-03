Войти | Зарегистрироваться
13:05

вторник,
03 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Министр энергетики назвал дату следующих газовых переговоров с РФ

03.12.2019 / 11:46
Глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель в газовых переговорах с Россией рассчитывает на переход в ближайшее время от начавшихся технических консультаций к согласованию договора транспортировки и поставки природного газа.

"Стороны сейчас находятся в технических консультациях. В ближайшие время вопрос будет переходить действительно к определенным уже значительным элементам согласования договора транспортировки и условий поставки или компенсации тех позиций и денежных решений по арбитражам", – сказал он на брифинге в Киеве в понедельник, 2 декабря.

"Сейчас происходит активная работа как раз в вопросе согласования двух договоров, чтобы принимать конкретные решения об объемах и сроках компенсаций", – добавил министр.

По его словам, процесс происходит достаточно активно, и хотя переговоры не являются легкими, но уже есть "определенные конструктивы".

Напомним, по итогам встречи украинского и российского министра в Вене 28 ноября были начаты технические консультации по соглашению интерконнекта между оператора украинской и российской ГТС.

Источник

газ, переговоры, РФ, транзит газа, Оржель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 декабря
2 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.