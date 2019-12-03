Министр энергетики назвал дату следующих газовых переговоров с РФ

"Стороны сейчас находятся в технических консультациях. В ближайшие время вопрос будет переходить действительно к определенным уже значительным элементам согласования договора транспортировки и условий поставки или компенсации тех позиций и денежных решений по арбитражам", – сказал он на брифинге в Киеве в понедельник, 2 декабря.

"Сейчас происходит активная работа как раз в вопросе согласования двух договоров, чтобы принимать конкретные решения об объемах и сроках компенсаций", – добавил министр.

По его словам, процесс происходит достаточно активно, и хотя переговоры не являются легкими, но уже есть "определенные конструктивы".

Напомним, по итогам встречи украинского и российского министра в Вене 28 ноября были начаты технические консультации по соглашению интерконнекта между оператора украинской и российской ГТС.

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