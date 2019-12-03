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Оржель: есть политическое решение о смене руководства Нафтогаза и Укрэнерго

03.12.2019 / 12:17
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил планы Кабинета министров по смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновлению их наблюдательных советов.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил планы Кабинета министров по смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновлению их наблюдательных советов.

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - сказал он на пресс-конференции в Киев в понедельник, 2 декабря.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Напомним, Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

По словам Оржеля, новый руководитель "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.

Источник 

Нафтогаз, Укрэнерго, Оржель
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